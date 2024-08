De speech van IOC-voorzitter Thomas Bach: "Het waren Seine-sationele Spelen"

Geen slotceremonie zonder toespraak van de IOC-voorzitter. Thomas Bach, die straks zal afzwaaien bij het Internationaal Comité, vertelde hoe "de lichtstad feller dan ooit heeft kunnen schijnen". "Jullie hebben ons doen geloven in een betere wereld", drukte hij zijn dankbaarheid uit.

Ook op de Olympische Spelen is er altijd een vleugje politiek aanwezig. Thomas Bach stond stil bij de vele conflicten wereldwijd en benadrukte meermaals hoe in Parijs "een cultuur van vrede" te voelen was.

"Dit moet een inspiratie voor iedereen in de wereld zijn. Bedankt dat jullie ons hebben laten dromen en hebben doen geloven in een betere wereld voor iedereen."

"De Spelen kunnen geen vrede stichten, maar omarmen wel een cultuur van vrede die de wereld kan inspireren. Laat ons die cultuur elke dag weer beleven."

"Het waren sensationele Spelen van begin tot eind", rondde Bach af, waarna nog een knipoog volgde naar Parijs en de saga die deze Spelen mee gedomineerd heeft. "Het waren Seine-sationele Spelen", zei hij met een Franse tongval.

"Jullie zijn verliefd geworden op de Spelen en wij zijn verliefd geworden op jullie allemaal", richtte hij zich tot de Parijse en Franse bevolking.