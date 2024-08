VIDEO - Nieuw trauma voor de Red Panthers in shoot-outs: China gaat van 2-0 naar 2-3

De Red Panthers zijn weer op een Chinese muur in shoot-outs gebotst. De Belgische hockeyvrouwen dwongen op de valreep nog shoot-outs af tegen China in de halve finales in Parijs en kwamen op 2-0, maar China ging erop en erover: 2-3. Ook bij de kwalificatie voor de Spelen van Tokio was China al de spelbreker.