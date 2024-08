Zilver of brons? Een zege voor Sifan Hassan, die voor de race overmand werd door angst: "Voelde enorme druk"

di 6 augustus 2024 10:51

Pas in het olympische dorp wist Sifan Hassan welke medaille ze rond haar nek zou krijgen. Het betere duw- en trekwerk tijdens de 5.000 meter zorgde voor een diskwalificatie en heel even een zilveren plak. Al was voor de recordjaagster een medaille sowieso een overwinning. "Ik wilde weglopen van het stadion", deelt Hassan bij NOS over haar paniekaanval.

In Parijs ging Sifan Hassan op zoek naar een drieluik voor de geschiedenis. De olympische kampioene op de 5.000 meter verdedigde gisteren haar titel, maar richt haar pijlen vooral op de 10.000 meter en de marathon. Dus was het niet verbazingwekkend dat goud nooit een optie was. Maar welke medaille pakte de Nederlandse wel? Door het worstelen in galop van Kipyegon, werd de zilveren Keniaanse gediskwalificeerd. Althans, vlak na de race, want in het atletendorp hoorde Hassan dat ze toch niet zilver, maar brons zou ontvangen na een beroep van de Kenianen. "Maar eerlijk? Dat maakt me echt niet uit. Het is een medaille", zei de atlete bij onze collega's van NOS na de race.

Overmand door angst en druk

Want dat de titelverdedigster überhaupt op de piste - en later het podium - stond, was al een overwinning op zich. Vlak voor haar optreden in het Stade de France werd ze overmand door angst en stress. "Het enige wat ik op dat moment wilde doen, was weglopen", geeft Hassan toe. "Ik voelde enorme druk en vroeg me echt af of ik wel moest lopen. Als ik me voor de race al zo voelde, hoe moest ik het dan in de wedstrijd afmaken?"

Alle 5.000 meters die ik dit jaar had gelopen, waren slecht. Ik had totaal geen zelfvertrouwen. Sifan Hassan