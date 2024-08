Mondo Duplantis pakt opnieuw uit met wereldrecord, Sifan Hassan moet vrede nemen met brons na diskwalificatieklucht

Nog maar eens een verbetering van zijn wereldrecord. Met een waanzinnige sprong over 6,25 meter heeft polsstoklegende Mondo Dupantis voor een onvergetelijke olympische avond gezorgd in het Stade de France. Op de 5.000 meter ging de titel verrassend naar Beatrice Chebet, Sifan Hassan opende haar medaillejacht met brons. Keely Hodgkinson pakte het langverwachte goud op de 800 meter en Valarie Allman verlengde haar titel in het discuswerpen.

In elke competitie die Armand Duplantis aanvat, hangt de voorbije jaren een wereldrecord in de lucht. In Parijs was het niet anders. De Zweed hield de spanning erin met twee gemiste pogingen op 6,25 meter, maar de derde keer was de goede keer. Het Stade de France ging helemaal uit zijn dak. Duplantis verlengt zo uiteraard zijn olympische titel. Het zilver ging naar de tweevoudige Amerikaanse wereldkampioen Sam Kendricks, de Griek Emmanouil Karalis glunderde met brons.

Hassan moest vrede nemen met brons, maar dat werd zilver na de diskwalificatie van Kipyegon. De Keniaanse werd bestraft, omdat ze Gudaf Tsegay bij de arm genomen had tijdens de race. Europees kampioene Nadia Battocletti werd zo derde. De Keniaanse federatie tekende evenwel beroep aan en vond gehoor. Kipyegon kreeg haar zilveren medaille terug, Hassan - die vol ongeloof gereageerd had op haar zilveren medaille - werd teruggezet naar de derde plek.

De Keniaanse wereldkampioene Faith Kipyegon maakte het verschil met een versnelling net voor het ingaan van de laatste ronde, enkel haar landgenote Beatrice Chebet kon in haar spoor blijven. Chebet ging in de laatste rechte lijn zelfs verrassend voorbij Kipyegon en pakte goud in 14'28"56.

Op de 5.000 meter begon titelverdedigster Sifan Hassan aan haar ongezien drieluik op deze Spelen. De Nederlandse loopt ook nog de 10.000 meter, maar de focus ligt op de marathon en dus mocht het niet verbazen dat goud net te hoog gegrepen was in het kortere en snellere werk.

Zilver op de Spelen in Tokio, zilver op het WK in Eugene, zilver op het WK in Boedapest. Keely Hodgkinson had haar buik vol van al dat zilverwerk op de 800 meter. In Parijs, waar titelverdedigster Athing Mu ontbrak, was het eindelijk wél raak voor de Britse.



Wereldkampioene Mary Moraa zorgde nog even voor spanning in de laatste bocht, maar in de slotmeters maakte Hodgkinson toch duidelijk het verschil. Moraa werd in de strijd voor het zilver nog afgetroefd door de Ethiopische Tsige Duguma.

In de finale van het discuswerpen maakte Valarie Allman haar favorietenrol helemaal waar. Met een worp van 69,50 meter verlengde de Amerikaanse haar olympische titel. De Chinese Feng Bin kwam het dichtst in de buurt en pakte zilver. Het brons was voor de Kroatische tweevoudig olympisch kampioene Sandra Elkasevic (beter bekend als Perkovic).