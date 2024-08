Ondanks ontgoochelend resultaat geeft toch één prestatie hoop in jumping: "Gelukkig komt er een wissel"

Het olympisch jumpingtoernooi is uitgedraaid op een sisser voor de Belgische jumpingruiters. Als team kwam België niet verder dan plek 8 en individueel speelden ze geen hoofdrol vandaag. De kritiek op de keuzes voor de Olympische Spelen zal zo niet meteen verdwijnen. "Er waren vraagtekens vooraf en die zullen er nadien ook zijn", denkt paardensportkenner Frederik De Backer.

De individuele jumpingfinale was een (kleine) teleurstelling voor de Belgen, maar het was ook wel een erg moeilijk parcours.

"Het was zeer selectief, niet voor elk paard gebouwd", zag De Backer. "Normaal gezien is kracht en vermogen nodig op een olympisch parcours."

"Vandaag had je een paard nodig dat wilde meewerken en in een moeilijke situatie zijn best bleef doen."

De Belgen konden daar jammer genoeg niet goed mee om. "Ze zijn naar de Spelen gekomen om medailles te winnen en dat hebben ze niet gedaan. Dan moet je als sporter ontgoocheld zijn."