Geen medaille in de jumping: Wathelet (15e) en Thomas (20e) blijven niet foutloos

Springruiters Grégory Wathelet en Gilles Thomas hebben niet kunnen verrassen in de individuele jumpingfinale. Ze gingen allebei twee keer in de fout en moesten vrede nemen met een 15 en 20e plek. De overwinning was na een barrage voor de Duitser Christian Kukuk.

Op de laatste dag van het olympische paardensporttoernooi kwamen nog twee Belgen in actie. Grégory Wathelet en Gilles Thomas werden in de kwalificaties van de individuele jumping 15e en 23e, maar konden geen aanspraak maken op een medaille in de finale.

Enkele ruiters later was het de beurt aan Thomas. Hij begon aan een mooi tempo, maar ook hij liet al snel een balk vallen. Ook een tweede springfout kon de 26-jarige niet vermijden.

Nu er geen Belgen meer in actie zouden komen, was het uitkijken naar de Zweedse topfavoriet Henrik von Eckermann. 's Werelds nummer 1 wilde het ontbrekende stukje op zijn palmares opvullen, maar ook bij hem ging het volledig mis.

En dan was er nog de Zwitser Martin Fuchs. Hij verloor midden in het parcours zijn stijgbeugel en vond niet de tijd om die terug te nemen. Hij leek een wonderbaarlijk foutloos parcours af te leggen zonder stijgbeugel, maar de laatste hindernis deed hem de das om.

Safe to say dat het parcours geen eitje was. In tegenstelling tot in de kwalificaties, waar de ruiters 14 hindernissen moesten trotseren, stonden er in de finale 15 hindernissen op het parcours.

"Zo'n parcours heb ik nog nooit gezien. Het is mijn eerste grote kampioenschap en hier zijn nochtans de beste dertig ruiters ter wereld, maar het zijn de Olympische Spelen natuurlijk. We werden echt getest op onze limieten."

Een ontgoochelde Gilles Thomas na zijn parcours. "Ik ben toch een beetje ontgoocheld. Ermitrage voelde echt terug goed aan vandaag. Die eerste fout lag misschien toch wel aan mij, ik had hem iets meer op zijn achterbeen moeten houden."

"Nadien volgde nog een fout. Misschien dat we allebei de concentratie een beetje verloren, maar als die eerste fout er niet was gekomen, was die tweede er misschien ook niet gekomen."

Ook Grégory Wathelet stond na zijn race met gemengde gevoelens voor de microfoon. "Ik ben heel tevreden over mijn paard. Hij heeft heel goed gesprongen. Ik heb enkele foutjes gemaakt die ik kon vermijden, maar op zo'n parcours komen die duur te staan. Vier strafpunten verdienden we, maar acht misschien niet."