LIVESTREAM: Bang afwachten voor Guéry, kan Wathelet zich bij een foutloze Thomas voegen?

Stand van zaken

We zijn opnieuw begonnen aan de kwalificaties. Een goed moment om de stand van zaken van onze Belgen mee te geven. Gilles Thomas staat voorlopig op een 12e plaats en is zo goed als zeker van een plekje in de finale. Jérôme Guéry vinden we op de 23e stek, maar 22 ruiters moeten nog op de piste verschijnen. Dat wordt dus moeilijk voor Guéry. De derde landgenoot, Grégory Wathelet, komt straks in actie als 64e.