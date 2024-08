Gefinetunede microdosissen dwingen dopingjagers om al vanaf 5 uur in actie te komen: "Het is nu zo vernuftig"

wo 7 augustus 2024 06:26

Ook in Paris by Night stonden Karl Vannieuwkerke en zijn gasten stil bij de dopingcontroleurs die langskwamen bij Nafi Thiam in de vroege uurtjes. Storend, zeker voor de cleane atleten, maar wel noodzakelijk om de vernuftige zondaars te pakken. "Er worden microdosissen gefinetuned zodat ze enkel 's nachts een positief resultaat zouden geven", weet ex-gewichtheffer Tom Goegebuer.

Een van de topics van de olympische dag was de bijzonder vroege dopingcontrole op bezoek bij Nafi Thiam. Voormalig gewichtheffer Tom Goegebuer, nu coach van Nina Sterckx, kon erover meespreken. "Ook in het gewichtheffen zijn er veel controles, de sport is veel cleaner geworden. Nina is de laatste dagen twee keer uit haar bed gehaald, rond 7 uur." Toch nog wat later dan de 5.15 uur bij Thiam. "Een ongoddelijk uur", vond ook Élodie Ouédraogo. "Al zal het Nafi niet hinderen in deze rustfase, vermoed ik." "Als je zelf een cleane atleet bent, dan lach je daar niet mee", vulde Goegebuer aan. "Nina was ook echt niet blij om uit haar bed gehaald te worden voor haar eerste controle, toen ze helemaal kapot was."

Microdosissen misleiden

"Een van de redenen waarom ze dat zo vroeg 's ochtends doen, is door de verbeterde technieken en microdosissen. Die worden gefinetuned zodat ze enkel 's nachts een positief resultaat zouden geven", aldus Goegebuer.

Dopingcontroleurs mogen dan namelijk niet langskomen, enkel vanaf 5 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds. "Daarom proberen ze dus heel vroeg of heel laat nog controles te doen."

Het is zo vernuftig tegenwoordig dat het eigenlijk bijna de dommeriken zijn die tegen de lamp lopen. Élodie Ouédraogo