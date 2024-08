Waarom werd Nafi Thiam om 5 uur uit bed gelicht door de dopingcontrole? "Ze beginnen zo vroeg mogelijk"

Klop klop. Iets vroeger dan haar wekker werd Nafi Thiam vandaag gewekt door dopingcontroleurs in het olympisch dorp. Om iets na 5 uur al klopte haar onverwachte bezoek op de deur. Waarom zo vroeg en moet Thiam dan verplicht opendoen? "Slechts één uur per dag moeten atleten sowieso beschikbaar zijn voor dopingjagers", weet ex-atlete Eline Berings.

En in de vroege ochtend weten ze waar te zoeken. "Op het moment dat atleten hun kamers verlaten en rondlopen in het dorp, zijn ze niet meer te vinden. Het duurt dan ook vaak nog even omdat er in een potje geplast moet worden, enzovoort."

"Buiten dat uur is het op goed geluk van de dopingjagers zelf, dan is het niet erg als je niet thuis bent. Maar als ze dan zo vroeg komen, weten ze ook dat de atleten uit bed gebeld worden en dus thuis zijn."

Al is er dus wel één uur per dag, vrij te kiezen, waarin atleten sowieso beschikbaar moeten zijn voor een dopingcontrole. "Dan moeten ze opendoen voor de dopingjagers. Anders krijgen ze een gemiste controle achter hun naam."

Wat als Thiam hen niet gehoord had? "Het is helemaal oké om niet open te doen, als ze in haar whereabouts aangegeven zou hebben dat ze bijvoorbeeld tussen 8 en 9 beschikbaar zou zijn."

In theorie kan het, maar in de praktijk is de kans klein dat ze morgen weer voor de deur staan.

Thiam zag er alvast de humor van in, getuige haar inkijk via Instagram. "Het is opvallend hoeveel ze deelt vanuit Parijs, dat doet ze niet altijd. Dat doet me vermoeden dat ze in goede doen is, ondanks het feit dat ze er vroeg uit moest."

En nu is ze vrijgesteld voor controles de komende dagen. Of niet? "In principe kan ze morgen alweer getest worden. Dat gebeurt op basis van loting, want uiteraard mogen atleten niet kunnen voorspellen wanneer ze gecontroleerd zullen worden."





"Dat is de theorie toch, in de praktijk is de kans klein dat ze morgen weer voor de deur staan."

Nafi Thiam lijkt dus op beide oren te kunnen slapen tot de start van de zevenkamp op donderdag.