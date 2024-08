VIDEO - "Dopingcontrole om 5.15 u???": Nafi Thiam deelt haar bijzondere dag in het olympisch dorp

Het olympisch dorp een verblijf in sprookjesland? Niet altijd, zo blijkt uit een unieke inkijk die Nafi Thiam haar volgers bezorgt. De zevenkampster deelt op Instagram haar dag in Parijs, inclusief dopingcontrole in de vroege uurtjes. "Word ik daarvoor om 5.15 uur wakker gemaakt???", kan Thiam, die daarna gaat lunchen en shoppen, er nog om lachen.