De wetenschap achter het wereldrecord van Armand Duplantis: "Puur theoretisch kan je tot 8 meter springen"

di 6 augustus 2024 16:03

Alle ogen van de wereld waren gisterenavond gericht op Armand "Mondo" Duplantis. De Zweedse polsstokspringer verbrak gisteren niet alleen het olympisch record, ook zijn eigen wereldrecord ging eraan op 6,25 meter. Maar hoe doet hij dat nu juist? "Hij heeft de ideale lichaamsbouw", zegt wetenschapper Lieven Scheire.

Armand Duplantis had het olympisch record al verbroken op 6,10 meter en was al zeker van zijn tweede olympische titel, maar dat volstond niet voor de Zweed. Hij stelde zijn eigen wereldrecord van 6,24 meter nóg scherper en deed er een centimeter bij. Beide records staan nu dus op zijn naam met 6,25 meter. Maar waar ligt de grens? We nemen er even wat fysica bij. "Een polsstok is een soort van energie-opslagmechanisme", legt wetenschapper Lieven Scheire uit. "Het zet de voorwaartse snelheid van de aanloop om in opwaartse snelheid om over de lat te springen." "Die voorwaartse snelheid wordt afgeremd door de stok neer te planten en de energie wordt omgezet in de plooiende polsstok. Als je dan heel goed timet, komt de polsstok terug recht en geeft die zijn energie terug af in de opwaartse beweging." Duplantis traint naar eigen zeggen drie keer per week op zijn aanloop en maar één keer op de eigenlijke sprong. "Hoe sneller je aanloopt, hoe hoger de polsstok je in de lucht kan katapulteren. Alles begint dus bij de sprint."

Unieke combinatie

Elke polsstokspringer is vrij om te kiezen met welke stok die springt. Die kan variëren in dikte en lengte. "Maar hoe langer de polsstok, hoe moeilijker om die beweging uit te voeren, want je hebt niet genoeg snelheid en kracht om die opnieuw omhoog te laten komen nadat die geplooid is." Een andere belangrijke variabele is de stijfheid van de polsstok. "Hoe stugger de stok, hoe meer kracht je nodig hebt om die te plooien." Duplantis nam voor zijn derde poging een polsstok met een iets grotere stugheid. "Die heb je ook nodig als je over 6,25 meter wil springen. De kracht die je daarvoor moet ontwikkelen is zodanig groot, dat een te elastische stok door midden breekt of te hard plooit, waardoor je niet meer optimaal omhoog kan komen." Polsstokspringen heeft een specifieke techniek en de atleten buigen hun lichaam op een bepaalde manier. "Het is acrobatie. De uitvoering moet heel juist zitten. De combinatie van kracht, timing en lenigheid is uniek voor het polsstokspringen."

Bedankt mama en papa