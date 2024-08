William De Smet sluit olympisch zeilavontuur af op de 22e plaats: "Ik mikte hoger"

William De Smet was de voorbije dagen van de knappe 8e naar de 22e plaats teruggezakt. Zich herpakken in de laatste twee regatta's zat er helaas niet in, beide reeksen werden geschrapt wegens te weinig wind.



De Smet behoudt zo zijn 22e plaats en dat betekent het einde van zijn Olympische Spelen. Enkel de top 10 mag deelnemen aan de medaillerace. Een ontgoocheling voor De Smet, die vooraf hoopte op de top 10 of top 8.

Matt Wearn, de echtgenoot van Emma Plasschaert, begint als leider aan de medaillerace. De Australiër heeft 38 punten. Hij heeft een comfortabele voorsprong op de Cyprioot Pavlos Kontides.