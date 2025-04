Krampen in de koers na hoogtestage? "Ik denk dat veel renners dat gevoel al wel eens gehad zullen hebben"

Heeft de hoogtestage van Wout van Aert hem parten gespeeld in de sprint van Dwars door Vlaanderen? Voormalig renner Sep Vanmarcke schuift trainen op hoogte naar voren als mogelijke oorzaak van Van Aerts krampen in de finale. "Bettiol heeft er ook al jaren last mee."

Krampen in de sprint fnuikten woensdag de winstkansen van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. In Vive le Vélo, Leve de Ronde zoekt Karl Vannieuwkerke naar oorzaken.

Edward Theuns kijkt daarvoor vooral naar de weersomstandigheden. "Ik denk dat het vooral door het warmere weer kwam. Ik heb van heel veel jongens gehoord dat ze opkomende krampen hadden. Zelf had ik er ook wat last van", vertelt de renner van Lidl-Trek.

"Voor ons was het de eerste koers in korte broek en korte mouwen. Je mag dat niet onderschatten. Er is ook de hele dag hard gereden. Dan vergeet je soms al eens makkelijk om te eten of drinken."