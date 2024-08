Glen Cuyle pakt olympisch diploma in finale aan de ringen: "Dit smaakt naar meer"

zo 4 augustus 2024 15:41

Geen stunt voor Glen Cuyle in de finale aan de ringen. De Belgische turner had zich met de vierde score geplaatst voor die finale, maar kon zich daarin niet mengen in de strijd voor de medailles. Na een puike oefening liep het fout bij de afsprong, hij werd uiteindelijk 8e en laatste.

Acht jaar na Dennis Goossens stond er met Glen Cuyle nog eens een Belgische turner in een olympische toestelfinale, aan de ringen. Cuyle had zich als vierde geplaatst voor die finale, op amper 0.066 punten van plek 3.



Stiekem dromen van een medaille mocht dus, al had Cuyle niks te verliezen. Hij zette opnieuw een uitstekende oefening neer met een prima uitvoering van de verschillende elementen, maar bij de afsprong liep het fout.



Cuyle pakte daarbij als enige finalist uit met een triple salto. Een risicovolle keuze die in de kwalificaties beloond werd, maar in de finale ging het fout bij de landing en dat kostte hem meteen een vol punt.



Met een score van 13.833 punten werd Cuyle zo achtste, goed voor een olympisch diploma. Het olympisch goud ging voor de tweede keer op rij naar de Chinees Liu Yang. Zijn landgenoot Zou Jingyuan pakte zilver, de Griek Eleftherios Petrounias het brons.

"Net niet genoeg energie voor de afsprong"

Glen Cuyle keek met gemengde gevoelens terug op zijn finale. "Ik ben wel een beetje teleurgesteld, de afsprong kwam er niet uit."



"Ik wou het net iets beter doen dan in de kwalificaties. Dat was ook zo tot net voor de afsprong. Ik had net niet genoeg energie over om die afsprong goed te doen. Ik ben echt blij dat ik de finale gedaan heb en ben er nog altijd tevreden over."

Cuyle nam een risico door bij de afsprong opnieuw voor de aartsmoeilijke triple salto te gaan. "Zonder die triple salto had ik niet in de finale gestaan. Ik ben blij dat ik die ook nu gedaan heb, er was geen reden om nu een makkelijke afsprong te doen. Ik ben er volledig voor gegaan en het is niet gelukt, maar dat is geen probleem."

Ik heb nog veel potentieel en ik ben nog jong, dus ik kan nog veel bereiken. Glen Cuyle