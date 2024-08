Eigenlijk was ze niet eens geselecteerd: wie is Kristen Faulkner, de durfkapitaliste van wie wielrennen grootste gok was?

zo 4 augustus 2024 20:19

Het heeft dan toch geloond. Kristen Faulkner werd vandaag de onverwachte winnares van de olympische wegrit. Pas vier jaar geleden ruilde ze haar monsterloon als durfkapitaliste in voor een carrière in het wielrennen, "haar uit de hand gelopen hobby". En wist je al dat ze in Parijs eigenlijk helemaal niet geselecteerd was voor de wegrit? Haar onwaarschijnlijke parcours naar olympisch goud.

Ze vergat zelfs te juichen toen ze over de finish kwam. Het zorgde zondag voor een bizar beeld tijdens de ontknoping van de olympische wegrit, maar het was misschien wel het beste toonbeeld van de onverwachte triomf van Kristen Faulkner - die zelf de laatste zal zijn die dit nog had durven te dromen. Want, wat blijkt: de Amerikaanse hardrijdster was vooraf eigenlijk niet eens geselecteerd om deel te nemen aan de olympische wegrit. Haar plekje was initieel gereserveerd voor Taylor Knibb, die woensdag eerst nog moest deelnemen in de olympische triatlon. Maar daar ging het helemaal verkeerd voor de Amerikaanse. Ze kwam tot drie keer toe ten val in het fietsonderdeel en moest uiteindelijk in tranen opgeven. Later zou ze met pijn in het hart ook afstand doen van haar startplekje voor de wegrit. Enter: Kristen Faulkner. De Amerikaanse mocht enkele dagen voor de koers nog invallen en had nog net tijd om het parcours te verkennen. Haar juichgebaar had ze duidelijk niet geoefend, maar dat weerhield haar niet om in de schaduw van de Eiffeltoren voor een Amerikaanse "shock" te zorgen.

Durfkapitaliste

Loon naar werken. Vier jaar geleden was fietsen nog een "uit de hand gelopen" hobby voor Faulkner, die toen nog haar brood verdiende als durfkapitaliste in New York. Tijdens haar studies op Harvard was ze al gebeten door de sportmicrobe: zoals de universitaire traditie betaamt, bracht ze veel tijd door in een roeiboot op de rivier de Charles in Boston. Maar na haar verhuis naar New York moest de Varsity roeister een andere uitlaatklep zoeken. Roeien is in The Big Apple namelijk niet meteen een optie. Faulkner probeerde het op twee wielen en bleek ook daar talent voor te hebben. Zoveel talent dat ze in 2017 de aandacht trok tijdens een fietsevent in Central Park.

Het podium in Parijs.

Omdat een veeleisende job in de financiële sector en het strikte leven van een topsporter niet te combineren vielen, besloot Faulkner twee jaar geleden een sprong in het onbekende te wagen. De renster uit Alaska gaf haar goedbetaalde job op om een fractie van haar loon als investeerder te verdienen als profrenster. Ze verhuisde naar Ninove om een appartement te delen met drie andere meisjes. Had ze wel de juiste keuze gemaakt? Die vraag bleef niet te lang door haar hoofd spoken. Minder dan een jaar na haar profdebuut in de Tour de l'Ardèche boekte ze in de Ronde van Noorwegen haar eerste WorldTour-zege. Amper drie weken na haar verhuis naar Girona, naar een appartement aan de overzijde van een sterrenrestaurant, mocht ze zichzelf zo al trakteren op een sterrendiner. Later volgden ook knappe resultaten in de Vlaamse klassiekers en een handvol overwinningen in rittenkoersen als de Ronde van Scandinavië en zelfs de Vuelta.

"Bitch" geschorst voor glucosemeter

Alleen: herinner je je nog de spraakmakende Strade Bianche Donne van 2023? Wat toen haar grootste stunt moest worden, is een klein smetje op haar palmares geworden. Iedereen herinnert zich nog de bizarre clash tussen ploeggenotes Demi Vollering en Lotte Kopecky op het Piazza del Campo, maar weet je nog wie de twee toen voorbijreden op de Via di Santa Caterina? Jawel, dat was eenzame vluchter Kristen Faulkner. Dat de Amerikaanse na bijna 100 kilometer op kop gereden te hebben op de laatste helling Vollering nog wat wilde blokkeren, werd haar toen niet in dank afgenomen. Toen heel België dacht dat de "Bitch!"-uitroep van Vollering naar Kopecky gericht was, was die eigenlijk aan het Amerikaanse adres van Faulkner bedoeld.