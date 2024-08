VIDEO - Wat een bizar beeld! Winnares Faulkner vergeet compleet te juichen bij finish: "Hey, handen in de lucht, hé"

Het contrast kon niet groter zijn. Bij de mannen zorgde Remco Evenepoel voor een iconisch juichbeeld toen hij zijn fiets in de lucht stak, bij de vrouwen verroerde winnares Kristen Faulkner geen vin. Alsof ze nog een ronde moest rijden, bolde ze zonder te vieren over de meet. "Ze juicht niet eens? Hey, handen in de lucht. Je bent olympische kampioen, hé", begreep ook onze commentator Ruben Van Gucht er geen snars van.