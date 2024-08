Genk-spelers moeten het gaan uitleggen bij de misnoegde fans in Leuven

We zijn nog maar 2 speeldagen ver, maar de spelers van Genk zijn het al moeten gaan uitleggen aan de naar Leuven meegereisde fans. Die hadden niet gerekend op een 3-1-verlies bij OHL.

Voor de rust kwam KRC Genk niet goed uit de verf tegen een swingend OH Leuven en kreeg het 2 goals om de oren.



Genk kwam beter uit de kleedkamer, had ook een pak meer balbezit, maar verder dan de aansluitingstreffer van Tolu kwamen de Limburgers niet. De grote dreiging bleef uit, 5 minuten voor het einde verknalde Thorsteinsson de comebackdroom compleet.



Met 1 op 6 - vorige week thuis tegen Standard kwam Genk niet verder dan 0-0 - heeft de nieuwe coach Thorsten Fink zijn start gemist.



Toen de spelers naar hun supportersvak trokken, toonden die zich natuurlijk niet tevreden. Zeqiri, aanvoerder Sadick, Penders en Kayembe gingen aan de boarding in gesprek met de fans.



Dat werd geapprecieerd, de fans gaven de spelerskern nog een aanmoedigend applaus. Ze vroegen hen om met hun hart te spelen.