VIDEO - Belgian Waffles plaatsen zich met Belgisch record voor finale: "Alles is mogelijk morgen"

De Belgian Waffles moesten bij de eerste 3 in hun reeks eindigen om een plek in de finale te bemachtigen. De 2 beste verliezende tijden mochten ook naar de finale, maar daar wilden de Waffles niet op rekenen. Het was Jonathan Sacoor die vanuit baan 7 als eerste het stokje mocht doorgeven aan Helena Ponette. De Belgen lagen toen al in 3e positie. Ponette behield die positie en Kevin Borlée loodste de Belgian Waffles naar de 2e plek. Het was Naomi Van den Broeck die België dan naar de finale moest brengen en ze deed dat met verve. Ze moest enkel Frankrijk nog voorlaten. Ver achter de Verenigde Staten liep Van den Broeck naar de derde plaats in een Belgisch record in een tijd van 3'10"74. Morgen staat de finale gepland om 20.55 uur.

Helena Ponette was heel tevreden met het Belgisch record. "We hadden als doel om ons rechtstreeks te plaatsen en dat is gelukt, en dan nog met zo'n mooie tijd. Daar zijn we heel trots op. Normaal gezien lopen Naomi en ik morgen ook, al kan de volgorde wel nog veranderen."



Naomi Van den Broeck mocht als slotloopster de finaleplaats veilig stellen: "Het doel was om ons te plaatsen voor de finale, en dat hebben we gedaan. Dat geeft ons veel vertrouwen en we kijken dan ook uit naar morgen. Ik kreeg de stok in 2e positie, wat geweldig was. De VS lag ver voorop, dus ik moest gewoon mijn eigen race lopen en niet te veel denken aan de atleten achter mij. En ik denk dat mij dat goed gelukt is. Alles is mogelijk morgen."



Jonathan Sacoor: "Het is een fantastisch stadion om in te lopen. Het lijkt een traditie te worden dat ik de startloper ben, maar dat ligt me wel goed. Zo kan ik mijn eigen race lopen. Het kan nog sneller morgen, zeker omdat het onze eerste race van het toernooi was. Ik heb altijd wel wat tijd nodig om erin te komen, dus er is heel veel mogelijk morgen. Zeker als Alexander Doom er morgen nog bijkomt, wordt het nagelbijten voor een medaille."