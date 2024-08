Uniek: Milan belooft het contract van zwangere speelsters te verlengen

Milan maakte zijn nieuwe moederschapsbeleid vandaag bekend. Het spreekt van een primeur in het Europese voetbal.



Eersteklasser Milan Femminile voert met zijn nieuwe aanpak enkele beschermingen in voor (aanstaande) moeders tijdens de zwangerschap en de eerste jaren van hun kinderen, die verder gaan dan de huidige wetgeving.



De automatische contractverlenging is voor 1 jaar en aan dezelfde economische voorwaarden als het originele contract. Ook de leden van de staf vallen onder de nieuwe maatregel.



Elisabet Spina, het hoofd van het vrouwenvoetbal in Milan, is trots: "De club heeft altijd al veel aandacht besteed aan het welzijn van zijn leden, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak."



"We waren de eersten in Italië die socialezekerheidsbijdragen betaalden. We willen in dit nieuwe seizoen enkele belangrijke doelen bereiken, zowel op als naast het veld. We zijn blij dat we ons innovatief beleid bij het begin ervan kunnen voorstellen."