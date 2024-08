Sporza Daily fileert Belgische hockeyploegen: "De Red Lions hebben nu goede balans met jong geweld en ervaren rotten"

za 3 augustus 2024 10:36

De Belgische hockeyploegen doen het voorlopig uitstekend op de Olympische Spelen. De Red Lions stootten als ongeslagen groepswinnaar door naar de kwartfinales en ook de Red Panthers hebben met nog één groepswedstrijd te gaan hun ticket voor de knock-outfase al op zak. Co-commentator Sofie Gierts schat de kansen van beide ploegen in voor Sporza Daily. "De Red Lions zijn nu beter dan in Tokio, het is een ploeg met een missie."

Na vier overwinningen stevenden de Red Lions in hun laatste groepswedstrijd op verlies af tegen Argentinië, maar de late gelijkmaker van Emmanuel Stockbroekx besliste er anders over. "Het was moeizaam, maar het is natuurlijk moeilijk om een wedstrijd aan te gaan waarin je voor niks meer speelt", zoekt Sofie Gierts naar een verklaring. "Je voelt wel dat deze Red Lions absoluut niet willen verliezen. Dat zit in hun DNA en ik denk dat ze er een erezaak van willen maken om niet te verliezen." "Ze hebben getoond dat ze mentaal weerbaar zijn door telkens achter die score aan te lopen en dan toch in de laatste seconden van de wedstrijd alsnog die gelijkmaker te maken."

De late gelijkmaker was volgens Gierts extreem belangrijk. "Ze hebben één doel: goud halen. Als dat ook op een mooie manier kan, dan gaan ze daar absoluut voor. Voor het gevoel was die laatste goal wel heel belangrijk."



"Het is echt een ploeg met een missie. Dat voel je, dat zie je. Ze zijn ontspannen, maar kunnen bij momenten ook gefocust zijn. Het ziet er heel goed uit."

"De Lions hebben meer ervaring dan de andere teams"

In de kwartfinale komen de Lions uit tegen Spanje, net als drie jaar geleden in Tokio. Volgens Gierts valt er nog maar weinig te leren uit die confrontatie. "Het team van Spanje is toch wel gewijzigd. Die hebben een nieuw proces opgestart." "Kwalitatief kan je beide teams niet vergelijken, de Lions staan er ver boven. Maar in een kwartfinale is het alles of niks, dat weten de Lions ook." Zijn de Lions nu beter dan in Tokio? "Ik vind het wel. Er is een balans gekomen in het team met jong geweld in combinatie met de ervaren rotten. Dat werkt goed."

"Ze hebben elk hun taak en kunnen elk hun eigen kracht uitspelen. Ze hebben nu ook nog meer ervaring tegenover de andere teams en dat voel je wel."

De Lions beginnen als favoriet aan hun kwartfinale tegen Spanje. Gierts ziet wel andere uitdagers voor een nieuwe olympische titel. "In de andere poule is het toch iets spannender met Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland die nog voor de eerste drie plaatsen spelen. Dat wordt nog spannend en is het afwachten of de Lions ze nog tegenkomen."

"Voor de Panthers noodzakelijk dat Vanden Borre terugkomt"

De Red Panthers zijn ondanks verlies in het prestigeduel tegen Nederland ook al zeker van hun plek in de kwartfinales. Vandaag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Duitsland. Een bijzonder belangrijke wedstrijd, weet Gierts. "Het team dat die wedstrijd wint, speelt tegen de nummer drie uit de andere poule. Dat zal Spanje of Groot-Brittannië zijn en die zijn kwalitatief toch minder goed dan Argentinië of Australië." "De Panthers hebben al een paar keer gewonnen van Duitsland, maar de Duitsers hebben hier wel al veel mooie dingen laten zien."

