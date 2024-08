Vastberaden Red Lions knokken zich nog naar ongeslagen groepswinst met ultieme gelijkmaker tegen Argentinië

Weer Argentijnse voorsprong, maar de videoref kijkt ernaar

En bijna meteen staan de Red Lions weer op achterstand! Rey knalt eerst van dichtbij op Van Doren, die half in doel ligt, waarna de rebound via zijn been over de doellijn gaat. Dat mag uiteraard niet, scoren met het been. De videoref moet dus checken of het eerste shot al over de lijn was.