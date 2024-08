Dennis Xhaët zag Belgian Cats ondanks nederlaag rechtveren tegen VS: "Nu zijn ze afhankelijk van Frankrijk"

vr 2 augustus 2024 09:00

De Belgian Cats hebben weer hun basketbal getoond. Tegen de Verenigde Staten kwamen de Belgische combinaties bovendrijven en veerden (enigszins) recht na de verrassende nederlaag tegen Duitsland. Hoopgevend om alsnog beste derde te worden? "Frankrijk zal Australië toch nog een pak rammel moeten geven in groep B", voorspelt Dennis Xhaët, die ook een analyse maakt van de wedstrijd.

Het vlotte combinatiespel, de juiste shots en verdediging als blok. Tegen de VS brachten de Belgian Cats wél het basketbal waarvoor ze staan. "Met Julie Vanloo als een van de sleutelspeelsters, want eigenlijk hebben de Cats niet zo veel scorend vermogen", opent kenner en commentator Dennis Xhaët zijn analyse van de wedstrijd. "Ze heeft zicht getoond in de WNBA als een van de beste nieuwkomers. Nu durft ze weer shots te nemen. Vorige match vielen die pas op het einde, nu kreeg ze vroeg het vertrouwen. Dan word je gevaarlijker als ploeg, want dan is een extra wapen om rekening mee te houden als tegenstander." Waarom was België dan zo onmondig in zijn openingsmatch tegen Duitsland? "Dat is een vraag waar niemand een antwoord op heeft, zelfs de Belgian Cats niet. Daarom was de ontreddering na de wedstrijd zo groot. Coach Méziane was zelfs razend. Hopelijk gaan ze zich het niet beklagen na de match tegen Japan."

Rekenen op zuiderburen

Toch hebben de Belgen hun rug gerecht. Net tegen de sterkste tegenstander van de Spelen.

"Team USA is een sterrenteam, nog completer dan de mannenploeg. En we mogen niet vergeten - want we zijn streng geweest voor de Cats: dit Duitsland is een medaillekandidaat. Het is een gevaarlijk team, dat we voor het toernooi een beetje onderschat hebben." Nu wordt het afwachten wat er op de slotspeeldag gebeurt om alsnog beste derde te worden. "Nu zijn we afhankelijk van Frankrijk", voorspelt Xhaët.

Frankrijk kan zich niet veroorloven om voor eigen publiek niet voluit te gaan. Dennis Xhaët