Vanaf nu staat de piste steeds bomvol Belgen: een overzicht van het Belgische atletiektoernooi

Het olympische atletiektoernooi is begonnen. Vanaf vandaag is het Stade de France eigendom van de Moeder aller Sporten, en ook België stuurt zijn zonen en dochters uit. Wie, wat, waar en wanneer onze landgenoten in actie komen? Ontdek hier het volledige overzicht.

En er zijn ook enkele atleten die voor een verrassing zouden kunnen zorgen, natuurlijk. Zo tipte Berings nog twee atleten: in de middellangeafstandsnummers sluimert er stiekem wat hoop met Jochem Vermeulen en ook hordeloper Michael Obasuyi kan na een sterk seizoen verbazen.

Ook in collectief hebben de Belgen een paar kansen met de aflossingsploegen. Vooral de Belgian Tornados maken aanspraak op het podium, maar ook de 4x100 meter bij de vrouwen ( Belgian Cheetahs ) en de mixed relay in de 4x400 meter ( Belgian Waffles ) zijn niet kansloos op een uitstekende dag.

Daarnaast zijn er individueel nog heel wat medaille-outsiders. Wanneer Alexander Doom zijn stormachtige ontwikkeling voortzet op de 400 meter flirt hij met een medaille en ook Bashir Abdi hoopt zijn bronzen kunstje van in Tokio nog eens te herhalen.

De grootste kanshebber is ongetwijfeld Nafi Thiam , die een gooi doet naar haar derde olympische gouden medaille. Maar ook haar "compagnon de route" Noor Vidts op de meerkamp maakt een kans op eremetaal.

"We kunnen tussen de 1 en de 7 medailles pakken", knipoogde Eline Berings nog voorbeschouwend in onze Sporza Daily.

Met meer dan 40 atleten is België goed vertegenwoordigd in het Stade de France. En niet enkel de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de Belgische delegatie zorgt voor heel wat medaillehoop.

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vrijdag begint het atletiekcircus op volle toeren te draaien.

Goed nieuws: je hoeft geen seconde te missen van de atletiek in Parijs.

Bij Sporza zit je goed om alle actie vanaf de eerste rij te volgen. Zowel de ochtendsessie als de avondsessie wordt steeds integraal met een livestream aangeboden in onze app of via VRT MAX.

Afhankelijk van alle andere Belgen die op de Spelen in actie komen, kun je ook inschakelen op VRT 1, VRT Canvas of Ketnet.

Komt daar nog bij: wanneer je even niet naar een scherm kunt loeren, is er steeds nog Radio 1 met live-updates vanuit het stadion.

En voor de meerwaardezoeker: extra duiding, verhalen en wedstrijdverslagen kun je zoals gewoonlijk terugvinden in onze app of via de website sporza.be.