Oshin Derieuw knokt zich terug in de kamp en wint bij haar debuut in Parijs: "Ik moest er even inkomen"

Er hing eventjes een Belgische boksbaaldag in de lucht, maar Oshin Derieuw heeft haar eerste kamp in Parijs toch gewonnen. Onze landgenote zag af in de eerste ronde, maar vocht terug en klopte haar opponente uit Kaapverdië na split decision. Zaterdag vecht de West-Vlaamse haar kwartfinale. Als ze die kamp wint, dan is ze zeker van minstens brons.

In de beslissende ronde wisselde onze landgenoot goede met mindere momenten af, maar kroop ze uiteindelijk door het oog van de naald.

“Ik kan beter”, moet Derieuw gedacht hebben in de tweede ronde. De debutant bood meer weerwerk en knokte zich knap terug in de wedstrijd.

Derieuw leek onder de indruk van de omstandigheden en begon aarzelend aan haar kamp. Onze landgenote incasseerde enkele rake klappen en beet de eerste ronde duidelijk in het zand.

Een ambitieuze Oshin Derieuw is met een nipte overwinning begonnen aan haar olympisch bokstoernooi en haar jacht op (minimum) brons.

“Brons is het minimum wat ik wil halen, anders zal ik ontgoocheld zijn.”

Na een mindere eerste ronde slaagde Oshin Derieuw erin om orde op zaken te stellen, maar dat was niet zonder moeite: "Of ik door het oog van de naald ben gekropen? Ja, misschien toch wel een beetje."

"Ik ging niet goed van start en mijn body movement was niet zo soepel als gewoonlijk. Ik moest er even inkomen, maar ik heb dat altijd wel een beetje. Ik ben blij dat ik me heb kunnen herpakken."

Plankenkoorts bij Derieuw? "Ik heb gewoon enkele fouten gemaakt. Is het te wijten aan de stress of omdat het het eerste gevecht was? Ik weet het niet.

Onze landgenote kan teren op haar ervaring en twijfelt dan ook niet. "Als je panikeert, verlies je de controle en doe je maar wat. Ik doe het nu al 17 jaar. We gaan de puntjes op de i zetten en ik moet terug meer souplesse in mijn spel krijgen. Dan komt het in orde."