Ones to watch op 2 augustus: eerste goud op atletiekpiste, voetbaltopper en krijgen we Franse BMX-triomfen?

vr 2 augustus 2024 06:24

Het Stade de France wordt vandaag geopend voor de atletiek. 9 dagen lang worden tal van medailles verdeeld, met vandaag de strijd om goud in de 10.000 meter voor mannen. Maar er is meer dan dat vandaag. In het voetbaltoernooi bij de mannen clashen Argentinië en Frankrijk, in het BMX willen de thuisrijders genadeloos toeslaan en dan is er nog het fenomeen Teddy Riner.

Beginnen met de langste

Vandaag begint het olympisch atletiektoernooi echt met een ochtend- en avondsessie. Het hoogtepunt moet de finale van de 10.000 meter voor mannen zijn, meteen de langste discipline op de piste. Ethiopië is het land om in de gaten te houden. De 6 snelste tijden in de 10.000 meter dit jaar staan op naam van Ethiopiërs. Er is ten eerste titelverdediger Selemon Barega. Hij is zeker opnieuw favoriet, maar op de voorbije twee WK's kwam hij niet verder dan plekken 5 en 3. Dan zijn er ook nog de twee snelsten van dit seizoen: Yomif Kejelcha en Berihu Aregawi. Ethiopië kan dus het eerste land zijn sinds 1936, toen Finland, dat de drie medailles wegkaapt. Joshua Cheptegui zal er alles aan doen om dat te voorkomen. De Oegandees is de wereldkampioen van 2022 en 2023 en werd 2e in Tokio.

Schrik niet wanneer deze man vanavond als eerste over de streep komt.

Frankrijk vs. Argentinië

's Avonds zal het Matmut Atlantique-stadion in Bordeaux ongetwijfeld vol zitten voor het voetbalduel tussen Frankrijk en Argentinië. De twee jonge mannenteams strijden om een plekje bij de laatste 4. Voor het toernooi waren Les Bleus en de Zuid-Amerikanen twee van de drie grote favorieten. Toch ontmoeten ze elkaar meteen na de kwartfinale. Argentinië werd namelijk 'pas' 2e in de poule na de veelbesproken nederlaag tegen Marokko. Het team van Man City-speler Julián Alvarez, de ervaren Nicolas Otamendi en doelman Geronimo Rulli blijft wel een grote favoriet. Bij Frankrijk is het lijstje met (bekende) voetbaltalenten nog wat langer. Denk maar aan Michael Olise, Elye Wahi en Rayan Cherki. Alexandre Lacazette (33 jaar) is de ouderdomsdeken die de jonkies moet steunen. Leidt de kapitein zijn team naar succes? Aftrap om 21 uur.

Frankrijk maakte dit toernooi al 7 goals met 7 verschillende doelpuntenmakers.

Volledig Frans podium?

Vandaag worden ook de medailles verdeeld in het BMX. Om 21.35 uur rijden de mannen hun finale, de vrouwen een kwartiertje later. Bij de vrouwen zou het een internationale strijd moeten worden met Amerikanen, Nederlanders en kanshebbers uit Australië en Zwitserland. Bij de mannen zou één land wel eens dominant kunnen zijn. De Fransen zijn bijna aan hun status verplicht om met minstens één man op het podium te staan. Het thuisland prijkt met ruime voorsprong bovenaan de UCI-ranking. Joris Daudet en Romain Mahieu zijn de grote favorieten. Sylvain André, recent 3e op het WK, kan ook zomaar op het podium staan. Volle tribunes en een Frans succes: het recept voor een hoogstaande BMX-avond?

Joris Daudet kroonde zich dit seizoen tot wereldkampioen.

Riner op recordjacht