Yannick Lefèbvre sluit zijn olympische carrière af met mooie eindsprint: "Ik wist dat we het konden!"

Yannick Lefèbvre en zijn fokkenmaat Jan Heuninck hebben het beste voor het laatste gehouden. Met een 4e en een 3e plaats in de slotreeksen van de 49er-klasse lieten de Belgische amateurs zien dat ze hun plaats waard zijn tussen de professionele zeilers. Het leverde hen de 16e plaats op.

Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck hadden niks meer te verliezen. De medaillerace (voor de top 10) lag buiten bereik, maar het duo wilde wel nog een keer knallen.

Waar ze ook knap in slaagden. Ze openden dag 4 met een 4e plaats en in reeks 11 werd het zelfs een 3e plaats! In de slotmanche zeilden Lefèbvre en Heuninck nog naar een 9e plaats. Daarmee mochten ze zichzelf de beste boot van de dag noemen.

"We wisten dat we het konden", glunderde Lefèbvre", maar het was er nog niet uitgekomen."

"We zijn heel blij dat we de Olympische Spelen konden afsluiten met een goed gevoel."

