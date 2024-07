Hoe erg was zwemmen in de Seine nu echt? "Verschil met proper water smaak je niet, stroming was wel extreem"

wo 31 juli 2024 15:39

De triatleten in volle actie in de Seine.

Na maanden gekibbel was het vandaag tijd voor de grote test. De Seine vormde het decor voor het eerste onderdeel van de olympische triatlons. Merkten onze landgenoten effectief dat de rivier vervuild was? "Ik heb veel water gedronken. Als we er ziek van worden, zal ik het morgen of overmorgen echt wel weten", lachte Jolien Vermeylen haar zorgen weg.

"Als het regent, stroomt al het afval van Parijs in de Seine." Een uitspraak van triatleet Marten Van Riel in aanloop naar de olympische wedstrijden sprak boekdelen. Zwemmen in de grote rivier die door Parijs stroomt, lijkt niet meteen het gezondste idee. Het thema leefde uiteraard al langer. Zo was er maandenlang onzekerheid over de kwaliteit van het water. Maar vandaag kregen de mannen en de vrouwen toch groen licht: ze mochten vanochtend de Seine in. Van Riel en co. namen zo de proef op de som. Hoe erg was zwemmen in de Seine na alle commotie van de afgelopen periode nu echt?

De vrouwen doken als eerste het water in.

Grote gaten in het water

Van Riel stelde na zijn wedstrijd alvast gerust: heel veel afval leek hij niet binnen te hebben gekregen. "Het verschil met proper water proef je niet echt", vertelde hij. "Al heb ik er natuurlijk ook niet bewust van gedronken." Maar onze landgenoot merkte wel een ander probleem in het water. "Er is extreem veel stroming, wat het zwemnummer speciaal maakte. Het zorgde ervoor dat er extreem grote gaten waren na het zwemmen." Iets wat ook de Belgische vrouwen was opgevallen. "Ik heb nog nooit zulke grote gaten gezien na het zwemmen", vulde Claire Michel aan. "We gingen veel sneller heen dan terug en je merkte dat iedereen bij het terugkeren heel hard langs de zijkant wilde zwemmen", vertelde Jolien Vermeylen op haar beurt. "In het midden was er superveel stroming. Als je van de eerste naar de tweede boei ging, moest je eigenlijk echt naar links zwemmen omdat je anders keihard afdreef. Dat is toch een beetje raar."

Vorig jaar heb ik hier ook al gezwommen tijdens het testevent en toen ben ik ook niet ziek geworden. Jolien Vermeylen