Einde van de Spelen voor ontgoochelde Vasile Usturoi: "Ik ben er kapot van"

Vasile Usturoi is er niet in geslaagd om het voorbeeld van collega Victor Schelstraete te volgen in het olympisch bokstoernooi. Onze landgenoot verloor in de 1e ronde bij de vedergewichten van de Australiër Charlie Senior. Een ontgoocheling voor Usturoi die op een medaille mikte.

“Ik ben niet naar hier gekomen om enkel deel te nemen. Mijn doel is om een medaille te pakken.” Aldus de ambitieuze Vasile Usturoi aan de vooravond van zijn olympisch debuut. Om zijn droom te verwezenlijken moest onze landgenoot afrekenen met de Australiër Charlie Senior. Een interessant duel tussen de Europese en de Oceanische kampioen. Een beweeglijke Usturoi nam meteen het initiatief in de wedstrijd en kon uitpakken met een aantal rake klappen. Zijn tegenstander liet niet na om stevig terug te prikken en nam lichtjes de bovenhand. Meer van hetzelfde in ronde 2. Usturoi en zijn tegenstander waren aan elkaar gewaagd en werden beurtelings in de verdediging gedrukt. Opnieuw was het de Australiër die volgens de jury aan het langste eind trok. Alles of niets voor onze landgenoot in de laatste ronde, maar de Australiër kon de Europese kampioen goed opvangen en zelf enkele rake klappen uitdelen. Usturoi haalde alles uit de kast, zijn sterke tegenstander kraakte niet en stuurde onze landgenoot naar huis. Ongetwijfeld een ontgoocheling voor Usturoi, die vooraf luidop van eremetaal droomde.

programma Vasile Usturoi (Paris 2024) woensdag 31 juli -57 kg 1/8e finales Charlie Senior (Aus-4) OUT

Vasile Usturoi: "Ik begrijp het resultaat niet"