Vasile Usturoi: de bokser met kappersopleiding die medaille wil op Olympische Spelen

Usturoi is snel en sterk met zijn handen als bokser, maar hij had zijn handen ook voor iets anders kunnen gebruiken. Wat als hij geen bokser was geworden? Usturoi moet voor zijn antwoord eens lachen.



"Vroeger heb ik een opleiding gevolgd om kapper te worden. Ik was er erg goed in. Op het praktische examen had ik – eerlijk waar – 19 op 20. Ik was echt goed. Maar ik wou dat niet heel mijn leven doen, dus moest ik voor het boksen kiezen."