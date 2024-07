De nul is weg voor Nederland: roeiers zorgen (eindelijk) voor eerste én tweede medaille in Parijs

Na vijf dagen is het dan toch eens prijs voor Nederland. Onze noorderburen hebben eindelijk hun eerste medaille op de Olympische Spelen beet. De druk werd steeds hoger en hoger, maar de mannelijke roeiers in de dubbelvier zorgden woensdagmiddag voor de definitieve bevrijding. En niet veel later was het nog eens prijs - zo staan de Nederlands plots zelfs boven ons in de medaillespiegel.