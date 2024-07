Nederland wacht na 3 dagen nog steeds op eerste medaille: wat is er aan de hand?

di 30 juli 2024 06:23

Het ambitieuze Oranje wordt toch wat ongeduldig. Na 3 volledige dagen Olympische Spelen pakte Nederland nog geen enkele medaille - daar moeten we al 36 jaar terug voor in de tijd. Pieken onze noorderburen pas later? Of is er toch al reden voor onrust?

"Hallo medaillespiegel!" Het is een slagzin die Thijs Zonneveld vrijwel in zijn eentje iconisch maakte op Twitter/X. Bij ieder groot sportevent - en zéker de Spelen - stuurt de Nederlandse wielerjournalist het wel eens de wereld in wanneer een landgenoot een medaille verovert. Na 3 dagen #Paris2024 is het voorlopig stil. Oranje pakte tot dusver nog geen enkele medaille. Voor België zou dat geen wereldnieuws zijn. Maar bij onze hyperambitieuze buren worden ze toch al wat ongeduldig nu er op de medailleteller boven het basecamp nog steeds drie nullen staan. Bijna elk nieuwsmedium toverde maandag een analyse boven waarom Nederland nog geen eremetaal veroverde en 33 andere landen wél.

Nog maar 3 'verloren' medailles

Het is nochtans niet zo dat Nederland nog geen aanspraak maakte op succes, maar vaak liep het op de valreep verkeerd. Denk aan Puck Pieterse die in het mountainbiken op weg was naar zilver, maar door een lekke band op een ondankbare vierde plek eindigde. En ook de handboogschutsters grepen net naast brons. Het doet een beetje denken aan de vervloekte start bij de vorige editie in Tokio van 3 jaar geleden. Naast veel coronagevallen was er onder meer geblunder in de wegrit bij de vrouwen én natuurlijk plankjesgate met Mathieu van der Poel.

Oranje zou de negatieve teneur van de begindagen toen evenwel met verve omdraaien door een recordaantal van 36 medailles te verzamelen - goed voor plaats 7 in het eindklassement. Lukt dat nu opnieuw? Koning Willem-Alexander - samen met zijn hele gezin vurig supporter in Parijs - twijfelde gisteren alvast niet: "Die medailles komen echt wel", stelde hij gerust. Een nuchtere analyse bevestigt dat de piek van Oranje normaal straks pas volgt. In meerdere sporten waarin Nederland met stip als medaillefavoriet genoteerd staat, zijn immers nog geen medailles verdeeld. Dat is onder meer bij atletiek, baanwielrennen, hockey, roeien en zeilen het geval.

Vanaf woensdag, donderdag gaan ze in Parijs met medailles strooien. Peter Blangé

Het gerenommeerde statistiekenbureau Gracenote schatte voor de start van de Spelen in dat Nederland in totaal 34 medailles zou veroveren - 16 keer goud, 10 keer zilver en 8 keer brons. Daarvan zijn er nog maar drie definitief 'verloren'. Van Puck Pieterse en Ellen van Dijk (in de tijdrit bij de vrouwen) werd brons verwacht. En het voorspelde zilver voor de estafette-zwemsters was sowieso al een veel te optimistische inschatting. Geen paniek dus (voorlopig) over de grens. "Vanaf woensdag, donderdag gaan ze in Parijs met medailles strooien", liet ex-volleyballer Peter Blangé optekenen bij het AD, gevraagd naar het uitblijven van eremetaal. Al hoopt elke Oranje-fan ongetwijfeld dat die vervelende 0 vandaag al gewist wordt.