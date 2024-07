VIDEO - Geen snookerbelgen op Wuhan Open: Brecel verliest in voorronde van nummer 100

Juli lijkt een verdoemde maand voor Luca Brecel. Twee weken geleden verloor hij zijn eerste match in de Shanghai Masters, voor de kwalificaties van de Xi'an Grand Prix daagde hij niet op tijd op in Leicester en gisteravond ging de wereldkampioen van 2023 er in de voorronde van de Wuhan Open uit tegen Welshman Duane Jones, de nummer 100 van de wereld.

Luca Brecel staat 96 plaatsen hoger dan Jones. Onze landgenoot kwam in Leicester telkens voor, maar evenveel keer maakte Jones weer gelijk. In het beslissende 9e frame draaide Jones de rollen om: 5-4 en geen Brecel van 6 tot 12 oktober in Wuhan in China.



Daar zullen helemaal geen Belgen in actie komen. Ben Mertens (WS-95) verloor eergisteren met 5-1 van de Schotse topper John Higgins (WS-16). Julien Leclercq (WS-111) botste met Graeme Dott (WS-54) gisteren ook op een Schotse ex-wereldkampioen: 5-2.