Valentine Dumont stopt met zwemmen: "Dit is een goed moment voor mij"

De eerste Olympische Spelen zijn meteen ook de laatste Spelen geweest voor Valentine Dumont. Op haar 24e stopt ze met professioneel zwemmen om zich vollledig te kunnen focussen op haar studies geneeskunde.



"Ik ben tevreden met alles wat ik heb mogen meemaken dankzij het zwemmen. Ik heb alles gezien wat ik wilde beleven", vertelde Dumont aan Le Soir.



"Maar met mijn studies geneeskunde, mijn stage en mijn toekomstige specialisatie wordt het moeilijk om nog eens 4 jaar te trainen tot de volgende Olympische Spelen. Ik denk dat dit het goede moment is om te stoppen."



Dumont kwam ook nog eens terug op haar prestaties in het Parijse zwembad. "In het algemeen kan ik tevreden zijn. Ik word 12e op de Spelen (op de 200 meter vrije slag, red.), dat is heel goed. Daar realiseerde ik mijn 2e tijd ooit. Ik wilde mijn Belgisch record verbeteren, maar ik miste misschien wat energie op het einde."



Dumont zwom ook de 400 meter vrije slag. Daar strandde ze in de reeksen in een tijd van 4'08"25.