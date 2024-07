Wisselend succes voor Belgen in het zwemmen, enkel Vanotterdijk plaatst zich voor halve finales

Dag één van de Olympische Spelen is er een met wisselend succes voor de Belgische zwemmers. De ochtendsessie begon veelbelovend met Roos Vanotterdijk die zich met de 10e tijd kon kwalificeren voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Valentine Dumont startte sterk in de reeksen van de 400 meter vrije slag, maar viel terug en strandde in de reeksen. Ook Lucas Henveaux kon een sterk begin niet volhouden en is uitgeschakeld.