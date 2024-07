Maellyse Brassart bezocht ziekenhuis na pijnlijke val: "Alles oké, maar ik moet rust nemen"

Maellyse Brassart heeft "nog wat tijd nodig" na haar akelige val tijdens haar opwarming op de brug met ongelijke leggers. De Belgische turnster bezocht zondag nog het ziekenhuis, maar scans toonden aan dat alles in orde was.

Tijdens haar opwarming aan de brug liep het mis voor Maellyse Brassart. Ze kwam zwaar ten val - ze viel met het gezicht ongelukkig op de lage legger. Brassart kreeg verzorging en zou enkele minuten later tóch nog een geweldige oefening afwerken.

"Dat kwam vooral door de adrenaline en de opgewarmde spieren", geeft ze toe op Instagram. "Na de competitie had ik veel pijn, vooral aan mijn onderrug en mijn linkerknie."

"Na de interviews en een dopingcontrole ben ik toch nog naar het ziekenhuis gegaan voor scans om te kijken of alles in orde was. Alles is onder controle nu, al heb ik wel nog wat pijn en last van stijfheid", schrijft ze.

"Het medische team van Team Belgium zorgt goed voor me. Daar ben ik heel dankbaar voor. Mentaal moet ik ook rusten en voor mezelf zorgen want de val was beangstigend en ik moet de tijd nemen om te herstellen", voegde ze eraan toe.

Brassart komt niet meer in actie op de Spelen in Parijs. Door een mindere balkoefening greep ze naast een ticket voor de allround-finale.