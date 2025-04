Geen weg terug! Jelle Wallays hoort startschot van 15.000 km in 100 dagen voor goede doel: "Wil families inspireren"

kalender wo 2 april 2025 14:38

De koers van zijn leven rijdt Jelle Wallays na zijn profcarrière. Onze landgenoot is woensdagmiddag vertrokken voor 15.000 km rond Europa. Die wil Speedy Wally afwerken in 100 dagen én ondertussen hoopt hij zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. "Het wordt afzien, maar mensen die kanker krijgen, zien ook af.", vertelt Wallays.

Van Roeselare, over Gibraltar, Athena, Warschau en terug. Jelle Wallays is deze middag vertrokken voor misschien wel zijn uitdagendste koers uit zijn carrière. De 35-jarige ex-prof kruipt op zijn fiets om heel Europa te ontdekken. In cijfers: Wallays wil 15.000 km overbruggen in 100 dagen. De snelle hoofdrekenaar voelt meteen dat het een stevige uitdaging is. Maar onze landgenoot heeft een duidelijke drijfveer. "Ik wil zo veel mogelijk geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker", deelde hij dinsdag in Vive le Vélo, leve de Ronde. "Want ik weet zelf hoe het voelt om iemand te verliezen aan kanker."

Een bel en een brul onder een zalig zonnetje in Roeselare. Daarna was er geen weg terug voor 'Speedy Wally'. "Het zal zeker afzien worden, maar mensen die de diagnose kanker krijgen, zien ook af.", vertelt Wallays. "Zij kunnen ook geen rustdag nemen." "Mijn doel is om families te inspireren om te blijven vechten en er het beste van te maken." Op 10 juli hoopt hij zijn huzarenstukje af te ronden. Dat mét de steun van heel wat wielerfanaten. "Nu ligt het op tafel om de laatste kilometers dan met honderden anderen van Brugge naar startplek Roeselare af te werken."

Ook Bjorg Lambrecht en Wouter Weylandt wil ik eren op mijn route. Jelle Wallays

Door regen, wind, stof en bomvol hoogtemeters. Wallays zal het allemaal moeten doorstaan. Gelukkig kan hij altijd rekenen op zijn eeuwige steun. 'Nonkel Luc'. "We zijn hem ook verloren aan kanker. Als ex-wielrenner heeft hij me op de fiets gezet. Ik mocht van thuis niet koersen door een gebrek aan karakter. Maar mijn oom gaf me tot mijn 14e het nodige duwtje in mijn rug." "Hij verdient het nog eens in de kijker gezet te worden. Maar ook Bjorg Lambrecht en Wouter Weylandt wil ik eren op mijn route. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb het gevoel dat ik het moét doen." Hoe dan ook: de steun van heel wat mensen zal Wallays met zich mee kunnen nemen op de fiets.

De route van 'Speedy Wally':

