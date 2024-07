"Van ons krijgt ze een medaille": Maellyse Brassart maakt akelige val tijdens opwarming, maar turnt nadien uitstekend

zo 28 juli 2024 22:28

Wat een veerkracht bij Maellyse Brassart. De Belgische turnster kwam tijdens haar opwarming aan de brug zwaar ten val - ze viel met het gezicht ongelukkig op de lage legger. Plots werd het akelig stil in Parijs. Brassart kreeg verzorging, maar zou enkele minuten later tóch nog een geweldige oefening afwerken. "Hoe straf is dit? Van ons krijgt ze een medaille", loofde onze commentator Inge van Meensel.

Brassart turnde nadien een uitstekende oefening

"Ik botste met mijn voet tegen de onderste brug en toen was ik het in de lucht wat kwijt", deed Maellyse Brassart na afloop het verhaal van haar pijnlijke val tijdens de opwarming aan de brug.



"Ik ben heel hard gevallen en ik denk dat ik ook een paar seconden helemaal weg was. Ik was precies flauwgevallen. Achteraf heb ik me kunnen herpakken en kon ik nog een mooie brugoefening doen. Daar ben ik heel trots op."

