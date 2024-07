Finale voor Nina Derwael! Aan haar favoriete brug met ongelijke leggers turnt ze alle twijfels weg

Alle emoties kwamen eruit bij Nina Derwael. De ontlading bij de olympische titelverdedigster was enorm na haar prachtige oefening aan de brug met ongelijke leggers.

Na haar schouderoperatie eind vorig jaar was het een race tegen de klok geweest om überhaupt op de Olympische Spelen te raken. De finale halen was dan ook geen evidentie, maar Derwael toonde wat voor een onwaarschijnlijke kampioene ze is.



Met een topscore van 14.733 punten wist ze zich als vierde te plaatsen voor de finale. Volgende week zondag (4 augustus) mag Derwael zich weer mengen in de medaillestrijd.

De avond was nochtans met een valse start begonnen voor Derwael. Bij haar balkoefening kwam ze na de opsprong al meteen ten val en hoewel ze zich nadien herpakte met een sterke oefening mocht ze een finaleticket vergeten.