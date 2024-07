Tranen van geluk bij Nina Derwael, die even "in shock" was net voor oefening: "Dit waren de emoties van alle maanden"

"Ik heb echt geen woorden om dit te beschrijven", klonk het achteraf bij Derwael. "De opluchting is groot nadat ik aan de balk zo moeilijk gestart was. Nadien moest ik de knop omdraaien naar de brug toe."

Het respect voor Nina Derwael was al enorm en is na zondagavond alleen maar groter geworden.

Wat het allemaal nóg straffer maakte, is dat Derwael enkele minuten voor de cruciale oefening haar vriendin Maellyse Brassart nog zwaar zag vallen tijdens de opwarming aan de brug.

"Het was schrikken", blikte Derwael terug op het bewuste moment.

"Je kijkt met een half oog naar die opwarming en plots zie je het volledig mis gaan. Ik wist niet goed wat te doen. Ik kon niet naar haar gaan en stond er helemaal bevroren. Dan moet je even van je hart een steen maken. Ik moest me voorbereiden op mijn oefening. Toen ik zag dat alles oké was met Maellyse kwam ik weer tot rust. Maar het was toch even een shock."

Derwael, die in de catacomben een vreugdedansje maakte én dat nog eens herhaalde voor de Sporza-camera, trekt nu zonder druk naar de finale van zondag.

"Als je de scores bekijkt, denk ik dat er straks veel mogelijk is. Ik heb nu de vierde beste score en besef dat er nog wat marge is. Oké, iedereen krijgt een nieuwe kans, maar ik weet niet hoe de andere oefeningen verlopen zijn. Ik heb vandaag bewust mijn telefoon aan de kant gelegd omdat ik niet wou weten wat de anderen doen."

"Het was nadien rustgevend om te zien dat er echt nog marge op zit en de scores zo dicht bij elkaar liggen. Alleen Kayla Nemour steekt er echt torenhoog bovenuit."