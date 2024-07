Tafeltennisser Martin Allegro gaat kansloos onderuit tegen Japanse jeugdkampioen in 1e ronde

Die muur maakte overigens veel lawaai. Harimoto - het 6e reekshoofd in Parijs - schreeuwde bij elk punt zijn keel schor. Zo ook na het matchpunt en 11-5 in het 4e game. Na een twintigtal minuten zat het olympische toernooi van onze landgenoot erop.

Even herbronnen bij de coach tussen de games, was het gevolg. Maar die korte praatsessies brachten weinig op. Na nog eens 11-3 en 11-2, wist Allegro dat hij tegen een muur speelde.

Dat werd al snel duidelijk toen de Japanner verschroeiende opende. In enkele minuten stond 11-3 op het scorebord te lezen. De Belg was onder de indruk van het toneel en de agressieve stijl van zijn tegenstander.

Anno 2016 werd hij wereldkampioen in de jeugdcategorie, een jaar later - op zijn 14e - de jongste speler die een World Tour-toernooi kon winnen in het tafeltennis.

"Ik speelde al eerder tegen hem, maar kreeg toen meer kansen en de wedstrijd was spannender", deed Allegro zijn relaas in de mixed zone.

"Ik wist dat ik op een hoger niveau dan normaal moest spelen om een kans te maken, dat gaf me stress. Ik wilde meer laten zien en het maakt me echt verdrietig dat ik dat niet kon."

Allegro beseft dat hij, zodra de teleurstelling verteerd is, veel zal opsteken van zijn eerste olympische ervaring: "Dit was natuurlijk echt iets uitzonderlijks."

"Ik denk niet dat ik ooit in zo'n volle zaal heb gespeeld met zoveel lawaai. Er waren ook een stuk of vijftien familieleden en vrienden aanwezig om me te steunen. Het was echt hartverwarmend. Het is ook voor hen dat ik teleurgesteld ben."