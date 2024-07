Ones to watch op 30 juli: Medaillekansen voor Biles, Spaans koningskoppel

Sterren spotten kan ook op dag 4 van deze Olympische Spelen. Naast de medaillekansen voor een landgenoot in het judo staan er namelijk weer heel wat spraakmakende affiches op het programma. Het koningspaar Nadal-Alcaraz komt in actie, een ex-NBA'er doet aan beachvolleybal onder de Eiffeltoren en Simone Biles jaagt op haar 8e olympische medaille.

In het dubbelspel nemen Rafael Nadal en Carlos Alcaraz het om 12.00 uur op tegen het Nederlandse duo Griekspoor/Koolhof voor een plek in de kwartfinales.

De Kroaten werden in 2012 overigens al eens olympisch kampioen. Toen versloegen ze in de finale ... Italië.

Ook in het zwembad wordt er opnieuw gestreden. Niet alleen door Leon Marchand , die zijn overmacht nog eens wil demonstreren in de reeksen van de vlinderslag en de schoolslag, maar ook door de wereldkampioen in het waterpolo.

Geef toe, een mooiere plek om te beachvolleyballen konden de olympiërs in Parijs moeilijk krijgen.

In het zand onder de Eiffeltoren staat vandaag dan ook nog eens een opmerkelijke figuur op het veld. Chase Budinger was als kleine jongen al goed in basketbal én volleybal.

De Amerikaan koos uiteindelijk voor een carrière in het basketbal en schopte het zelfs tot in de NBA. Als 44e pick in de draft van 2009 ging hij via Detroit naar Houston. Daar speelde hij 3 seizoenen, werd hij tweede in de Dunk Contest tijdens het All Star-weekend, waarna hij naar Minnesota trok.

Na zijn adieu aan het basketbal pikte Budinger de volleybaldraad meteen weer op. Vandaag kijkt hij samen met Miles Evans de Nederlanders Boermans en De Groot in de ogen.