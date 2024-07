Geen medaille voor Casse, Red Lions schitteren in hun referentiematch: deze Belgen kwamen op dinsdag 30 juli in actie

De vierde dag van deze Olympische Spelen had moeten beginnen met de triatlon van landgenoten Jelle Geens en Marten Van Riel, maar die werd uitgesteld.

Judoka Matthias Casse was een van onze grootste kanshebbers op een medaille in Parijs, maar greep jammer genoeg net naast eremetaal. Net als in Tokio mocht Casse kampen om brons. Dit keer lukte dat niet: hij verloor van de Zuid-Koreaan Lee.

Op het water kon de jarige roeier Tim Brys zich plaatsen voor de halve finales in de skiff en zeilsters Anouk Geurts en Isaura Maenhaut handhaafden zich in de top 10 in de 49er FX. Collega's Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck moesten wat terrein prijsgeven in de 49er.

In de dressuur kwamen amazones Flore De Winne en Larissa Pauluis in actie. Zij werden allebei 4e in hun groep. Hen zie we zaterdag nog eens terug.

De Red Lions namen het dinsdagavond op tegen Australië in een heruitgave van de hockeyfinale van Tokio 2020. Dit keer was het een stuk minder spannend: België waste Australië de oren met 6-2.

Vanavond kijken we nog uit naar tennissers Sander Gillé en Joran Vliegen, die het afscheidsfeest van Andy Murray kunnen versnellen in de 1/8e finales van het dubbelspel.