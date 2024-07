"Ik kom van heel ver": badmintonster Lianne Tan neemt in tranen afscheid van 4e (en laatste?) Spelen

In game 1 stond Tan bij de eerste punten zeker haar mannetje, maar na een tijdje kwam de Thaise ex-wereldkampioene volledig onder stoom. 21-8 was de tekenende balans voor het eerste spelletje.

Waar Lianne Tan zich nog kranig weerde in haar eerste wedstrijd tegen het nummer 3 van de wereld, slaagde ze er vandaag niet in om een vuist te maken tegen de Thaise Intanon Ratchanok, het nummer 21 van de wereld.

Opnieuw een 2-0-verlies voor Tan. Zo moet ze in Parijs afdruipen zonder een spelletje in haar voordeel. Haar vierde Olympische Spelen waren wellicht ook haar laatste.

"Het was heel moeilijk, ik kwam maar niet tot scoren", vertelde onze emotionele landgenote na afloop. "Mijn tegenstandster speelde ook heel constant. Verdedigend stond ze sterk en aanvallend scoorde ze vlot. Vandaag was ze gewoon beter dan mij."

Het waren voor Tan haar vierde Olympische Spelen. Eerder was ze erbij in Londen in 2012 (zeventiende plaats), Rio de Janeiro in 2016 (veertiende plaats) en Tokio in 2021 (vijftiende plaats).

"Iedereen heeft dromen en die zijn voor iedereen verschillend", legde Tan uit. "Vergelijken is dan ook moeilijk, maar ik ben fier op mezelf, ook al kon ik hier geen set winnen."