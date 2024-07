Moedige Lianne Tan verkoopt haar huid duur tegen vice-olympische kampioene: "Mijn beste wedstrijd tegen haar"

Badmintonster Lianne Tan heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in haar eerste wedstrijd op deze Olympische Spelen. Onze landgenote speelde een prima partij tegen de nummer 3 van de wereld, maar beet na 2 sets toch in het zand.

De kwalificatie voor de kwartfinales is zo meteen veraf voor Lianne Tan, want alleen de groepswinnaar stoot door. Tan slaagde er ook op de vorige 3 Spelen niet in om de poulefase te overleven.

Maar net als in set 1 stond Tai er op de juiste momenten. Het ging gelijk op tot 9-9, maar dan sloeg de Taiwanese een kloofje dat Tan niet meer gedicht kreeg. Het eerste matchpunt was meteen raak: na 38 minuten stond het 21-15 en 21-14 voor de nummer 3 van de wereld.

Ook in de 2e set gaf onze landgenote het niet cadeau aan de vice-Olympische kampioene, die het bij momenten toch lastig had met het gevarieerde spel van Tan.

Geen makkelijke eerste opdracht voor Lianne Tan op haar 4e Olympische Spelen: onze landgenote kreeg met de Tai Tzu Ying de nummer 3 van de wereld tegenover zich. Ook voor de Taiwanese zijn het haar 4e Spelen, in Tokio was ze nog goed voor zilver.

"Het is de vierde keer dat ik tegen haar speel en ik denk dat dit mijn beste wedstrijd tegen haar was", zei de 33-jarige Tan. "Ze heeft een bijzondere stijl, maar wel de beste techniek."

"Op zich speelde ik niet slecht. Soms gaf ik iets te makkelijk punten weg, maar ik maakte een paar tactische fouten en tegen zulke speelsters is dat dodelijk. Ik kwam een paar keer op achterstand, maar probeerde haar zo weinig mogelijk in het spel te laten komen, want ook voor haar staat er druk op in de eerste wedstrijd."

"De omstandigheden waren een beetje moeilijk, want het waaide in de zaal vanwege de airconditioning, wat in Europa minder het geval is dan in Azië. Verliezen in twee sets is niet ideaal, maar mathematisch is alles nog mogelijk. Ik wist dat ik vooraf een kans had, maar alles moet dan perfect zijn."