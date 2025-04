Aderlating in play-offs: Union moet basispion Boufal 3 à 4 weken missen

Union zal de komende weken geen beroep kunnen doen op Soufiane Boufal. De creatieve middenvelder moest vroeg in de wedstrijd tegen Antwerp het veld verlaten. "Hij staat 3 à 4 weken aan de kant met een lichte spierblessure", klinkt het bij de club.

Na ruim 10 minuten zaten zijn play-offs er toch voor even op. Tegen Antwerp moest Sofiane Boufal van het veld gedragen worden met een blessure.

Union vreesde meteen zijn creatieve middenvelder voor een lange tijd kwijt te zijn. Toch lijkt hij nog in actie te kunnen komen in de titelstrijd.

"Sofiane zal 3 à 4 weken out zijn met een lichte spierblessure", delen de Brusselaars. Een kleine aderlating, dus. Al is een verlies aan kwaliteit en creativiteit nooit ideaal in money time.

Boufal is de jongste weken een basispion bij Union. Eerder dit seizoen kreeg hij ook al af te rekenen met een spierscheur.