LIVESTREAM Ronde van Vlaanderen: Minuutje bonus voor interessante groep met Benoot, Küng en Ganna

Vier renners bij de leiders hebben we nog niet belicht. Elmar Reinders (Jayco-AlUla) is een bijna-naamgenoot van achtervolger Reynders, maar hij is een Nederlander. Reinders maakt al enkele jaren deel uit van de Nederlandse enclave rond Dylan Groenewegen bij de Australische ploeg.



Alessandro Romele (XDS-Astana) is de benjamin van de kopgroep. Wel eentje met mooie uitslagen in zijn al rijk gevulde Vlaamse voorjaar. Romele sprintte al naar een tiende plaats in Bredene-Koksijde en naar een achtste in Le Samyn. Veelbelovend van de 21-jarige Italiaan.



Picnic-PostNL heeft met de eerder voorgestelde Timo Roosen en Sean Flynn als enige team twee renners vooruit gestuurd. De Brit is op zijn 25e ook nog op zoek naar een eerste profzege, waar hij in meerdere sprints net naast greep.



Rory Townsend zorgt dan weer voor een Iers vlaggetje voorin. Zonder Tom Pidcock koerst Q36.5 hier met veel vrije rollen, waarvan Townsend er dus eentje is. In het verleden was de 29-jarige snelle man vaak goed voor een ereplaats in (Vlaamse) sprinterskoersen. Dit seizoen staat hij vooral ten dienste van Matteo Moschetti.