Bondscoach Tine Deckers en Frederik Van Lierde over soap rond de Seine: "Triatlon bestaat nog steeds uit 3 onderdelen"

Wordt de olympische triatlon geannuleerd, verplaatst of wordt er gewoonweg een duatlon van gemaakt? De beslissing zou vannacht genomen worden, enkele uren voor de start van de triatlon bij de mannen. Bondscoach Tine Deckers en ex-triatleet Frederik Van Lierde laten hun licht schijnen over de hetze: "Er is ons verzekerd dat de triatlon zal doorgaan."

"De vraag is waarom de organisatie ervoor heeft gekozen om de triatlon per se te laten doorgaan in Parijs?", benoemt Frederik Van Lierde de olifant in de kamer. "Het zeilen gaat toch ook door in Marseille. Ze hadden de triatlon evengoed in Nice of een andere badplaats kunnen laten doorgaan. Ze wisten dat het risico bestond dat het water in de Seine te vuil zou zijn." Een berekend risico, totdat de regenval van de afgelopen dagen roet in het eten gooide. "Als het regent, wordt het water altijd vuiler", legt bondscoach Tine Deckers uit. "Ze hebben na de regen nieuwe metingen uitgevoerd en hebben een hogere vervuilingsgraad vastgesteld."

Er is ons verzekerd dat de triatlon zou kunnen doorgaan. Bondscoach Tine Deckers

"Maar de kwaliteit is ondertussen opnieuw verbeterd. Deze ochtend hebben we de laatste update gekregen en de waterkwaliteit is al beter dan de dag voordien." Goed nieuws, maar een officiële beslissing is er nog niet. "Er is ons deze ochtend verzekerd dat de triatlon zou kunnen doorgaan", deelt bondscoach Deckers mee. "Natuurlijk is het altijd een beetje afwachten, maar we hebben er alle vertrouwen in."

Kan de triatlon zoals gepland doorgaan?

(On)gezonde frustratie

Veel onzekerheid en dus ook geen perfecte voorbereiding voor de triatleten. Zeker na het schrappen van de traditionele training voor de wedstrijd. "Dat is uiteraard frustrerend voor de atleten", bevestigt Van Lierde. "Gelukkig is het voor iedereen dezelfde situatie, weliswaar een heel ambetante." "Er is vorig jaar ook al een testevent geweest, dus het vormt niet echt een probleem. Vooral mentaal is het dan even resetten en de planning herbekijken." "Het zou ook geen goede reclame zijn voor de sport als de atleten ziek zouden worden na de training in de Seine. Dat willen ze natuurlijk ook vermijden." Bondscoach Deckers weet natuurlijk wat er speelt en komt enigszins verrassend uit de hoek: "De triatleten zijn er eigenlijk niet veel mee bezig. Zij focussen zich vooral op de wedstrijd en bereiden zich voor alsof de wedstrijd kan doorgaan."

Ik denk dat geen enkele triatleet staat te springen voor een duatlon. Frederik Van Lierde

Zonder zwemmen?

Her en der wordt zelfs geopperd om het zwemmen te laten vallen en twee olympische duatlons te laten doorgaan. Voor een zeer optimistische bondscoach Deckers een non-discussie: "Ik heb er alle vertrouwen in dat het kan doorgaan. Een triatlon bestaat nog steeds uit 3 onderdelen." Ook Van Lierde is geen fan: "Ik denk dat geen enkele triatleet hiervoor staat te springen. Als je een triatlon organiseert op de Spelen wil je gewoon dat het een triatlon is en geen duatlon."