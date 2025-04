Met veel grinta: een week na zijn Ironman loopt Marten Van Riel opnieuw het podium op

kalender zo 6 april 2025 12:38

Marten Van Riel vorig jaar in actie op de Olympische Spelen van Parijs.

Een week na zijn geslaagde Ironman in Zuid-Afrika heeft Marten Van Riel meer dan de schade beperkt in de opener van het T100-seizoen. De titelverdediger snelde in Singapore naar de 3e plaats. Jelle Geens moest opgeven tijdens het lopen.

Met een tweede plaats in Zuid-Afrika had Marten Van Riel zich vorig weekend verzekerd van deelname aan het WK. Een week na zijn volledige triatlon stond hij in Singapore aan de start van de eerste T100-wedstrijd van het seizoen. Van Riel wilde de schade beperken, maar het werd meer dan dat. Ondanks zijn zware inspanning in Zuid-Afrika eindigde hij weer mooi op het podium. Na 2 km zwemmen en 80 km fietsen begon de 32-jarige triatleet als 7e aan de 18 km hardlopen. En hard ging het. Als een (hijgende) Pacman peuzelde hij een voor een zijn tegenstanders op. Enkel Hayden Wilde en Léo Bergère, de nummers 2 en 3 van de Olympische Spelen, kreeg hij niet meer te pakken.

Top 5 T100 Singapore 1. Hayden Wilde (NZe) in 3u18'11" 2. Léo Bergère (Fra) op 2'35" 3. Marten Van Riel 3'22" 4. Youri Keulen (Ned) 3'55" 5. Gregory Barnaby (Ita) 4'20"

Opgave Jelle Geens