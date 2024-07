VIDEO - "Remgo go": Thomas Huyghe inspireerde commentator Karl Vannieuwkerke voor triomf van Evenepoel

Dolle vreugde in de commentaarcabine van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer bij het olympisch goud van Remco Evenepoel. Uitspraken als "Remgo go" wakkerden de euforie nog meer aan en daar zat Paris by Night-reporter Thomas Huyghe voor iets tussen. Bekijk hieronder hoe hij onze commentator aanspoorde tot enkele sappige bewoordingen.

Een olympische titel, dat is een moment voor de eeuwigheid. Ook het commentaar daarbij blijft hangen en dat zal bij het tijdritgoud van Remco Evenepoel niet anders zijn.

In Paris by Night zagen we dat de exacte bewoordingen van commentator Karl Vannieuwkerke geen toeval waren. Reporter Thomas Huyghe inspireerde hem tot "Remgo go" en "REM-CO E-VE-NE-POEL" bij de finish van Evenepoel.

Enkele uren eerder zette Huyghe Vannieuwkerke namelijk af aan de commentaarcabine na een gesprek in de auto met grote gevolgen. Bekijk het fragment hieronder.