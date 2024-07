Red Lions zetten zichzelf met voetjes op de grond na moeizame match: "Zelfs 15 seconden voor einde was er twijfel"

Gewoon winnen is niet langer goed genoeg voor de Red Lions. De ambitieuze hockeymannen zijn met zes op zes begonnen aan hun olympische queeste, maar de laatste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland was allerminst overtuigend. "Het is niet slecht dat we dit nu overkomen", klinkt het bij de nuchtere Lions.

"Het was niet gemakkelijk", stak kapitein Felix Denayer van wal in zijn analyse. "We beginnen goed, maar vergeten daarna onze kansen af te maken. Gelukkig hebben we een werelddoelman in de goal staan", loofde hij Vincent Vanasch.

We weten nu dat er nog heel wat zaken zijn waar we aan kunnen werken.

Want zodra de Belgen op voorsprong kwamen via strafcornerspecialist Alexander Hendrickx leek de voet van het gaspedaal te gaan.



"Wij proberen altijd te domineren als ploeg, maar nu misten we inderdaad wat controle. Ik denk dat sommige jongens hun niveau niet helemaal haalden en dan zie je dat het collectief ook net iets minder draait."

"We zullen moeten zien hoe we de puzzelstukjes in elkaar kunnen laten passen en iedereen weer in zijn sterkte kunnen uitspelen. Maar goed, op zich is het niet slecht dat we dit nu overkomen. In een toernooi moet je ook uitgedaagd worden om te groeien naar je beste vorm."

Een mening die ook Florent van Aubel deelde: "Het was spijtig genoeg niet goed genoeg, maar dat beseffen we", was ook hij eerlijk. "Zelfs 15 seconden voor het einde was er twijfel."

"Maar we weten ook dat het toernooi nog lang is en dat we dit kunnen gebruiken om te groeien. We weten nu dat er nog heel wat zaken zijn waar we aan kunnen werken."